Süper Lig maçında sirenler çalınca futbolcular sığınaklara kaçtı. 4 buçuk saatlik korku filmi

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) Dnipro-1 ile Oleksandriya arasındaki karşılaşma, hava saldırısı uyarı sirenleri nedeniyle 4 saat 36 dakikada tamamlanarak lig tarihinin en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig maçında sirenler çalınca futbolcular sığınaklara kaçtı. 4 buçuk saatlik korku filmi

Ukrayna'daki Dnipro Arena'da oynanan Süper Lig maçı, sirenlerinin çalmasıyla planlanandan 15 dakika geç başlatıldı..

Ev sahibi Dnipro-1, 34. dakikada Oleksandr Filippov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci devrenin başlarında sirenlerin çalmasıyla soyunma odasındki sığınaklara kaçan oyuncuların maçı tamamlaması da kolay olmadı.

Aynı gerekçeyle birçok kez yarıda kesilen karşılaşma, 4 saat 36 dakikada sona erdi.

Korku dolu anların yaşandığı maç lig tarihinin en uzun karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Dnipro-1, 27 puanla ikinci sıraya çıktı.

Oleksandriya ise 10 puanla 14. sırada yer aldı.

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