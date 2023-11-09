Süper Lig maçında sirenler çalınca futbolcular sığınaklara kaçtı. 4 buçuk saatlik korku filmi

Ukrayna'daki Dnipro Arena'da oynanan Süper Lig maçı, sirenlerinin çalmasıyla planlanandan 15 dakika geç başlatıldı..
Ev sahibi Dnipro-1, 34. dakikada Oleksandr Filippov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci devrenin başlarında sirenlerin çalmasıyla soyunma odasındki sığınaklara kaçan oyuncuların maçı tamamlaması da kolay olmadı.
Aynı gerekçeyle birçok kez yarıda kesilen karşılaşma, 4 saat 36 dakikada sona erdi.
Korku dolu anların yaşandığı maç lig tarihinin en uzun karşılaşması olarak kayıtlara geçti.
Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Dnipro-1, 27 puanla ikinci sıraya çıktı.
Oleksandriya ise 10 puanla 14. sırada yer aldı.