TBMM Süreç Komisyonu cuma günü yaptığı oylamanın ardından İmralı'ya gitme kararı alındı. CHP ise teknolojik imkanlar bulunduğunu belirterek İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP gibi Yeni Yol Grubu da İmralı'ya gidecek heyete temsilci göndermeme kararı aldı.

komisyonun kararı hakkında büyük tartışma yaşanırken Süper Lig'deki Göztepe- Kocaelispor karşılaşması Abdullah Öcalan protestosuna sahne oldu. Deplasman tribünündeki Kocaelispor taraftarının, "Terörist Meclis'te konuşma mı yapar?" sloganlarına Göztepe taraftarı da eşlik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile Bursa'da oynadığı maçta da taraftarlar Abdullah Öcalan aleyhine slogan atmıştı. Ayrıca milli takımın Kocaeli Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile izlediği maçta da aynı şekilde sloganlar atılmıştı.