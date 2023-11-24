Süper Lig maçının saati değişti

Trabzonspor ile Sivasspor'un Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvurdu.

Sivasspor'un aynı taleple TFF'ye başvurdu.

Bordo - Mavili kulüp, 27 Kasım Pazartesi günü 20.00'da oynanacak olan Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

SAAT 17:00'YE ALINDI

TFF karşılaşmayı 17:00'ye aldı.

Sivas'ta hava sıcaklığı maç saati -4 dereceye kadar düşecek.

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