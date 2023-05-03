Süper Lig maçının saati değişti

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor karşılaşması TFF tarafından saat 21.00'e alınmıştır" denildi.

ALANYASPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Corendon Alanyaspor 2 günlük iznin ardından dün top başı yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden turuncu yeşilli ekip, bugünkü antrenmanına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmanın sonunda ise teknik direktör Ömer Erdoğan'ın doğum gününü taraftarlar ve futbolcular pasta keserek kutladı.