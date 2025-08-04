Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF resmen açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF resmen açıkladı!

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Avrupa'da mücadele eden temsilcilerin lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kulüplerin lig maçlarının ertelenmesini gündemine aldı.

Ekol Sports'a konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden Pazartesi 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak karar verecek." dedi.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ERTELEME İSTİYOR

Şu an için sadece Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle TFF'ye müracaat ettiği ve Beşiktaş'ın da başvuruda bulunmasının beklenildiği belirtilirken Başakşehir'in kura çekimine göre hareket edeceği, Samsunspor'un ise henüz böyle bir isteğinin olmadığı kaydedildi.

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