Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda maçların bir hafta ertelenebileceğine yönelik iddialar gündem yarattı. Şampiyonluk heyecanı son dokuz haftaya taşınırken takvim değişikliği iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Umut Eken'in verdiği bilgiye göre "Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Çarşambaya kadar netleşmesi muhtemel.. İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek." dedi. Lig maçlarının tarihinin kaydırılabileceği haberi herkesi merakta bıraktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken kalan dokuz haftada heyecan sürecek. Maç programının değiştirilmesi Türkiye Kupası takvimini de etkileyebilir. 2 Nisan tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Normal takvime göre Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 1 Haziran tarihinde sona erecek. Çıkan iddiaların ardından bu tarihin değişip değişmeyeceği konusunda Oda TV Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ulaştı. İddialara yanıt veren Başkan Hacıosmanoğlu, lig maçlarının ertelenmesi veya takvimde bir değişiklik yapılmasına yönelik herhangi bir gündemin bulunmadığı ve maçların planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi.

Macaristan ile oynanan milli maç için Süper Lig'e verilen aranın ardından olası bir tarih kaydırma olasılığı taraftarlar tarafından sıcak karşılanmadı. Maçların olmadığı dönemde takımlarını özleyen taraftarlar Süper Lig'in bir an önce başlamasını ve maçların oynanmasını dört gözle bekliyor. Diğer yandan 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihindeki maçlarla başlayacak.