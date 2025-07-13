Süper Lig manzaralı 100 milyon TL'lik ahır!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig manzaralı 100 milyon TL'lik ahır!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un stadyumunun yanındaki ahır tartışma konusu oldu.

TFF 1 Lig'i şampiyon tamamlayan Kocaelispor'da Süper Lig hazırlıkları sürüyor. Takımın başına Selçuk İnan'ı getiren yeşil siyahlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Kulüp son olarak Alikahya’da yer alan 35 bin kişilik Kocaeli Stadyumu’na yanındaki inek ahırıyla gündeme geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark sorunu çözmek için stat çevresindeki arazileri değerlendirmeye alırken, söz konusu ahırın bulunduğu alan için de girişimde bulundu. Ancak ahırın sahibi, "Benim arazim ve ahırım 100 milyon TL'den aşağı etmez" dedi.

“Stadyum yapılmadan önce de ben bu arazideydim. Kimse gelip ‘git’ demedi. Ahırı yeni yapmadım, yıllardır buradayım. Şimdi Süper Lig’e çıktılar diye beni suçlu gösteriyorlar" diyen ahır sahibi, arazisini satmak istemediğini ifade etti.

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