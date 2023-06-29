Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür belli oldu mu

Transferde hareketlilik hız kesmeden devam ederken sporseverler Süper Lig'in başlamasını iple çekiyor. İşte Süper Lig'in başlama tarihi ve detaylar.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür belli oldu mu

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

İşte, 2023-2024 sezonu Süper Lig'in başlama tarihi:

Süper Lig'de heyecan 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TFF 1. Lig'de de ilk hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra TFF tarafından açıklanacak.

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