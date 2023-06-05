Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Konferans Ligi'nin sahibi de belli olacak. İşte maçların programı...

Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da

YARIN:
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

ÇARŞAMBA:
Süper Lig'de ikincilik için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 20'deki maçı Gürel Yurttaş yazacak.

Konferans Ligi'nin sahibi belli olacak. Fiorentina ile West Ham United, bu kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Bu maçı Mirza Şeker yazacak. Maç saat 22'de başlayacak.

PERŞEMBE:
Süper Lig'de çıkacak takım belli olacak.

Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı Güncel
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi Siyaset
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi
Belçika'da şampiyon Royal Antwerp Spor
Belçika'da şampiyon Royal Antwerp
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var Güncel
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş Dünya
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu Spor
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu