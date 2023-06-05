Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da

YARIN:

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

ÇARŞAMBA:

Süper Lig'de ikincilik için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 20'deki maçı Gürel Yurttaş yazacak.

Konferans Ligi'nin sahibi belli olacak. Fiorentina ile West Ham United, bu kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Bu maçı Mirza Şeker yazacak. Maç saat 22'de başlayacak.

PERŞEMBE:

Süper Lig'de çıkacak takım belli olacak.

Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.