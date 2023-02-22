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Göztepe'nin genç yıldızı Süper Lig'e transfer oldu

Göztepe'nin altyapısında forma giyen genç sol bek Doğukan Tuzcu, A takıma yükselmeden Süper Lig takımı Başakşehir FK'ya transfer oldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:16
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Süper lig takımı Göztepe'nin genç yıldızını transfer etti

Göztepe'nin genç yıldızı Süper Lig'e transfer oldu
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Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu. 

Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, eski oyuncusu Hataysporlu sağ bek Kerim Alıcı ve Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'dan cevap bekliyor. İki oyuncuya da teklifini ileten sarı-kırmızılı kurmayların hafta sonuna kadar transferleri resmileştirmesi bekleniyor.

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