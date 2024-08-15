Süper Lig takımını satılığa çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig takımını satılığa çıkardı

Zonguldakspor Kadın Basketbol'un Başkanı Kanat Tan, 'Sahibinden Satılık Süper Lig takımı var' diyerek kulübü satılığa çıkardığını açıkladı.

Kadınlar basketbolda Süper Lig'e çıkan Zonguldakspor Basketbol'un başkanı Kanat Tan, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sponsor bulamamaktan yakınan Tan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her şey buraya kadarmış.

Kamuoyu 4 aydır çok meşgul ettik. Bitsin gitsin rahatlasın herkes.

Şahsım adına çok mücadele ettim. Maddi manevi bedel ödedik , ödüyoruz hala. . Tek güzel yanı, çürük elmalar ayıklandı ..Sahte insanları gördük o kadar.

Zorlamamak lazım. Vardır bir hayır. Bazen olmadı mı olmuyor.

Bu şampiyon taraftar 50 yıl sonra süper lig hak etti. Rekorlar kırdık, süper lige çıktık. Memlekete fazla geldik. Şehirin sahipleri hak etmedi görmek istemediler. Düzen belli şehiri sömürün gitsin.

Sahipsiz kaldık ..

Bize sahip çıkan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim hakkım var ise helal olsun.

Yakın zamanda bu süreçte , neler ile karşılaştığımız kimin nasıl muamele yaptığını son defa açıklayacağım. Gerçi ne önemi var ise.

Bu saatten sonra Zongukdakspor Basketbol takımı yok. Tarih olduk. Bitti. Taraftarlar adına üzgünüm.

Dünyada üst üste şampiyon olup sahaya çıkamayan başka kulüp yok.

Başarılı olmak, hep yenmek, borçsuz takım olmak, hep şampiyon olmak demek yetmiyormuş. Zorunuza gitse de , bu onur ve gurur bize yeter.

Başkaları gibi kötü niyetli olmadık, hep temiz kaldık. Kötü işler peşinde olanlara en güzel cevabı sahada verdik. Son aldığımız alın teri o kupa size gelsin.

Bu kara lekeyi tarih unutmayacaktır. Kömür karası değil yüz karası olacaktır. Sözde emeğin başkentine ..

Sahibinden Satılık Süper Lig takımı var.

Bedelsiz aslan gibi emek harcanmış tertemiz takım.

Zonguldakspor Basketbol Başkanı Kanat Tan."

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