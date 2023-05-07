Süper Lig ve 1. Lig'de futbola doyulacak. Toplam 10 maç oynanacak

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de sona doğru yaklaşırken heyecan artmaya devam ediyor. İşte günün programı...

Süper Lig ve 1. Lig'de futbola doyulacak. Toplam 10 maç oynanacak

Editör: Ufuk Cingöz

Bugün, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç oynanacak. Günün en önemli maçı, Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de ise, aynı saatte 7 maç oynanacak.

İşte günün programı;

SÜPER LİG
13.30 Ümraniyespor-Sivasspor
16.00 Konyaspor-Kayserispor
19.00 Giresunspor-Fenerbahçe

1. LİG
16.00 Altay-Denizlispor
16.00 Bandırmaspor-Boluspor
16.00 Bodrumspor-Altınordu
16.00 Ç. Rizespor-Tuzlaspor
16.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği
16.00 Manisa FK-Göztepe
16.00 Sakaryaspor-Pendikspor

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