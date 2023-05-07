Süper Lig ve 1. Lig'de futbola doyulacak. Toplam 10 maç oynanacak

Editör: Ufuk Cingöz
Bugün, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç oynanacak. Günün en önemli maçı, Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'de ise, aynı saatte 7 maç oynanacak.
İşte günün programı;
SÜPER LİG
13.30 Ümraniyespor-Sivasspor
16.00 Konyaspor-Kayserispor
19.00 Giresunspor-Fenerbahçe
1. LİG
16.00 Altay-Denizlispor
16.00 Bandırmaspor-Boluspor
16.00 Bodrumspor-Altınordu
16.00 Ç. Rizespor-Tuzlaspor
16.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği
16.00 Manisa FK-Göztepe
16.00 Sakaryaspor-Pendikspor