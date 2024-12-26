Süper Lig ve 1. Lig’de teknik direktör kıyımı. 24 takım hoca değiştirdi

Türk futbolunda başarısızlığın adresi yine değişmedi. 17 haftası geride kalan liglerde alınan kötü sonuçların faturası yine teknik adamlara kesildi.

Trendyol Süper Ligde 10 kulüp, kurtuluş reçetesi için teknik direktörler ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Kasımpaşa antrenör değişikliğine gitti.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Atakaş Hatayspor ise sezona başladığı Volkan Demirel'den sonra teknik direktörlüğe getirilen Özhan Palut ve Rıza Çalımbay ile de yolunu ayırdı..

Trendyol 1'inci Ligde de durum farklı değil.14 takım sezona başladığı teknik direktörler ile yollarını ayırdı.

1'inci Lig ekiplerinden 6'sı; Teksüt Bandırmaspor, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor Futbol Kulübü, Esenler Erokspor, Solwıe Energy Fatih Karagümrük ve Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü ise teknik heyet değişikliğine gitmedi.