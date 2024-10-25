Süper Lig'de 10 hafta heyecanı tek maçla başlıyor!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasındaki açılışl karşılaşmasında Adana Demirspor ve Sivasspor mücadele etmek için karşı karşıya geliyor.

Adana Demirspor - Sivasspor mücadelesi 25 Ekim cuma günü saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİNDE SON DURUM

Adana Demirspor ligde geride kalan 8 maçta 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligin son sıralamasına demirleyen Adana ekibinde oynadığı maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.

SİVASSPOR CEPHESİNDE SON DURUM

Sivasspor bu sezon ligde 11 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsarken kalesinde ise 13 gol gördü.

Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor.