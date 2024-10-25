Süper Lig'de 10 hafta heyecanı tek maçla başlıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 10 hafta heyecanı tek maçla başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 10 hafta heyecanı başlıyor. Açılış karşılaşması ile birlikte ise oynanacak mücadelenin saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmuş durumda. İşte Süper Lig'in açılış karşılaşmasının detayları...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasındaki açılışl karşılaşmasında Adana Demirspor ve Sivasspor mücadele etmek için karşı karşıya geliyor.

Adana Demirspor - Sivasspor mücadelesi 25 Ekim cuma günü saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

tv.jpg

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİNDE SON DURUM

Adana Demirspor ligde geride kalan 8 maçta 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligin son sıralamasına demirleyen Adana ekibinde oynadığı maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.

adana.jpgSİVASSPOR CEPHESİNDE SON DURUM

Sivasspor bu sezon ligde 11 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsarken kalesinde ise 13 gol gördü.

Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor.

sivas.jpg

Son Haberler
Kendisini polis diye tanıttı eve girip hırsızlık yaptı
Kendisini polis diye tanıttı eve girip hırsızlık yaptı
DGS ek tercihleri başladı. ÖSYM duyurdu
DGS ek tercihleri başladı. ÖSYM duyurdu
DEVA Partisi'nde "gölge bakanlık" dönemi
DEVA Partisi'nde "gölge bakanlık" dönemi
İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti
İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti
CHP’den flaş Öcalan açıklaması: Kabul etmiyoruz
CHP’den flaş Öcalan açıklaması: Kabul etmiyoruz