Süper Lig'de 11. hafta görünümü! Zirvede puan farkı 3'e indi

Kaynak: İHA
Süper Lig'de 11. hafta görünümü! Zirvede puan farkı 3'e indi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Samsunspor hanesine 3 puan yazdırarak puan farkını 3'e indirmeyi başardı.

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 3 puan alarak önemli bir galibiyet elde etti. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanan tek karşılaşma ile lig tamamlandı. Toplamda 9 maçta 24 gol atıldı. Ligde lider olan Galatasaray, 28 puanla bu haftayı maç yapmadan geçti.

aw322445-04.jpg

Alman teknik direktör Thomas Reis'in yönetimindeki Samsunspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

aw322445-03.jpg

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.

aw322445-01.jpg

FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltirken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Haftanın Maçları ve Sonuçları:

  • Gaziantep FK - Göztepe: 2-1
  • Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1
  • Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0
  • Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
  • Konyaspor - Başakşehir: 3-2
  • Eyüpspor - Hatayspor: 2-0
  • Bodrum FK - Alanyaspor: 0-0
  • Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
  • Samsunspor - Antalyaspor: 2-0

Son Haberler
Süper Lig'de 11. hafta görünümü! Zirvede puan farkı 3'e indi
Süper Lig'de 11. hafta görünümü! Zirvede puan farkı 3'e indi
iPhone kanser taraması yapacak
iPhone kanser taraması yapacak
Chelsea'nin ortağı yeni bir kulüp alıyor
Chelsea'nin ortağı yeni bir kulüp alıyor
Telegraph gazetesi Amerikalılara satılıyor
Telegraph gazetesi Amerikalılara satılıyor
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağaca çarparak can verdi
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağaca çarparak can verdi