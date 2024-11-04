Süper Lig'de 11. hafta görünümü! Zirvede puan farkı 3'e indi

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 3 puan alarak önemli bir galibiyet elde etti. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanan tek karşılaşma ile lig tamamlandı. Toplamda 9 maçta 24 gol atıldı. Ligde lider olan Galatasaray, 28 puanla bu haftayı maç yapmadan geçti.
Alman teknik direktör Thomas Reis'in yönetimindeki Samsunspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.
Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.
FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Haftanın en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltirken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.
Haftanın Maçları ve Sonuçları:
- Gaziantep FK - Göztepe: 2-1
- Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1
- Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0
- Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
- Konyaspor - Başakşehir: 3-2
- Eyüpspor - Hatayspor: 2-0
- Bodrum FK - Alanyaspor: 0-0
- Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
- Samsunspor - Antalyaspor: 2-0