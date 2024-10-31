Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde

Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)