Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın start alıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Pazar günü ise tüm gözler haftanın en merak edilen karşılaşması Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak.

Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Son Haberler
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
"Göründüğü Gibi" Arter’de
"Göründüğü Gibi" Arter’de
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı