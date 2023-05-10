Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon için alacağı yabancı kuralı kararını Cuma günü açıklayacak.

Bu açıklama öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

SAHADA 11 YABANCI FORMA GİYEBİLECEK

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre; uzun süredir Kulüpler Birliği Vakfı, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonunda varılan mutabakatla hazırlanan yeni kuralın, eskisinden en önemli farkı sahada 11 yabancıya izin verilmesi olacak.

14 YABANCI İLE SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK

Ayrıca, yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek.

3. LİG BÖLGESEL HALE GETİRİLECEK

Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.