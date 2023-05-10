Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Cuma günü açıklayacağı yabancı kuralı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon için alacağı yabancı kuralı kararını Cuma günü açıklayacak.

Bu açıklama öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

SAHADA 11 YABANCI FORMA GİYEBİLECEK

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre; uzun süredir Kulüpler Birliği Vakfı, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonunda varılan mutabakatla hazırlanan yeni kuralın, eskisinden en önemli farkı sahada 11 yabancıya izin verilmesi olacak.

14 YABANCI İLE SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK

Ayrıca, yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek.

3. LİG BÖLGESEL HALE GETİRİLECEK

Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında düşüşle tamamladı
NBA'deki skandalda yeni gelişme Spor
NBA'deki skandalda yeni gelişme
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz' Spor
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz'
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır Siyaset
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı Magazin
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar Spor
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar