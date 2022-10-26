Süper Lig'de 12.haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
28 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
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