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Süper Lig'de 17. hafta birbirinden önemli maçlara sahne olacak

Süper Lig'de 2023'te oynanacak ilk hafta maçları birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 00:36
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının programı

Süper Lig'de 17. hafta birbirinden önemli maçlara sahne olacak
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Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

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