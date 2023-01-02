2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlıyor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:15
Takip Et

Süper Lig'de 17. hafta programı

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlıyor
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı
﻿Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı
﻿Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.