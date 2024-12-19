Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 17. haftası yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak iki maçla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
20 Aralık Cuma
20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu