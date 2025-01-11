Süper Lig’de 19. hafta heyecanı başlıyor. İşte günün maçları

Süper Lig’de 19. hafta heyecanı 3 maçla başlıyor. Günün ilk maçında Kayserispor, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor’u ağırlayacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi Kayserispor, 16 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunurken Samsunspor ise 33 puanla puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Kayserispor kendi evinde oynadığı son 13 Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet alırken Samsunspor ise deplasmanda çıktığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Günün ikinci maçında ise Hatayspor, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Zor günler geçiren Hatayspor 9 puanla 18. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise topladığı 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

Hatayspor, evinde oynadığı son 9 maçın sadece birini kazanabilirken iç sahada kalesini hiç gole kapatamadı. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken hiç galip gelemedi. İki takım da maçtan galibiyetle ayrılarak kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

GÜNÜN MAÇINDA BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK

Günün merakla beklenen maçında ise Beşiktaş, Bodrum FK’yı ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Bodrum FK'yi geçerek çıkışa geçmek istiyor. Siyah beyazlılarda Svensson, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlıkları da devam ediyor. Bu isimler, bu karşılaşmada sahada olmayacak.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiçbir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti. Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur Cenk Şen, Musah, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi