Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 1. hafta geride kaldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lige 3 puanla başlarken, Trabzonspor Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.
2. hafta heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı ile başlayacak.
Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucular ile buluşturacak.
İşte 2. haftanın programı:
Yarın:
Konyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya, Recep Çınar
Cumartesi:
Kayserispor-Sivasspor: Eren Bozdaş
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
Göztepe-Fenerbahçe: Sedat Kaya
Pazar:
Gaziantep FK-Samsunspor: Mirza Şeker
Beşiktaş-Antalyaspor: Gürel Yurttaş
Pazartesi:
Eyüpspor-Bodrum FK: Volkan Aliakar
Trabzonspor (BAY geçecek)
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