Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak, heyecan Yeniçağ'da yaşanacak! İşte maçların programı...

Süper Lig'de 1. hafta geride kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lige 3 puanla başlarken, Trabzonspor Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

2. hafta heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı ile başlayacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucular ile buluşturacak.

İşte 2. haftanın programı:

Yarın:
Konyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya, Recep Çınar
Cumartesi:
Kayserispor-Sivasspor: Eren Bozdaş
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
Göztepe-Fenerbahçe: Sedat Kaya
Pazar:
Gaziantep FK-Samsunspor: Mirza Şeker
Beşiktaş-Antalyaspor: Gürel Yurttaş
Pazartesi:
Eyüpspor-Bodrum FK: Volkan Aliakar

Trabzonspor (BAY geçecek)

İlgili Haberler
Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
Galatasaray Konyaspor maçı kadrosunu açıkladı
Galatasaray'da 3 eksik
Emrecan Uzunhan imzayı attı
Emrecan Uzunhan imzayı attı
Beşiktaş Barcelona'ya 10 milyon euro teklif etti
Son Haberler
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti Gündem
Yerel seçimde AKP'li belediyelere giden paraların belgesi ortaya çıktı. İmamoğlu gündeme getirmişti
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı Gündem
Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bölgeler alev alev. Yangın Anzak Koyu'na dayandı
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi Spor
Eray Yazgan Icardi için tarih verdi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarih ortaya çıktı. Ekonomistler açıkladı
Türk Eximbank’tan devasa teminat Ekonomi
Türk Eximbank’tan devasa teminat
Rusya ithalatın ruble rekoru Ekonomi
Rusya ithalatın ruble rekoru
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı Magazin
Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı