Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maçlarının programını açıkladı.
5. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Maç programı şöyle:
5. HAFTA
13 Eylül Cumartesi
- Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Saat 17.00)
- Samsunspor - Antalyaspor (Saat 17.00)
- Konyaspor - Corendon Alanyaspor (Saat 20.00)
- Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Saat 20.00)
14 Eylül Pazar
- Eyüpspor - Galatasaray (Saat 17.00)
- Kayserispor - Göztepe (Saat 17.00)
- Gaziantep FK - Kocaelispor (Saat 20.00)
- Fenerbahçe - Trabzonspor (Saat 20.00)
15 Eylül Pazartesi
- Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (Saat 20.00)
6. HAFTA
19 Eylül Cuma
- Göztepe - Beşiktaş (Saat 20.00)
20 Eylül Cumartesi
- Gençlerbirliği - Eyüpspor (Saat 17.00)
- Antalyaspor - Kayserispor (Saat 20.00)
- Trabzonspor - Gaziantep FK (Saat 20.00)
21 Eylül Pazar
- Kocaelispor - Çaykur Rizespor (Saat 17.00)
- Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor (Saat 17.00)
- Samsunspor - Fatih Karagümrük (Saat 20.00)
- Kasımpaşa - Fenerbahçe (Saat 20.00)
22 Eylül Pazartesi
- Galatasaray - Konyaspor (Saat 20.00)