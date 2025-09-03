Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Kaynak: İHA
TFF, Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programını belirledi. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maçlarının programını açıkladı.

5. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Maç programı şöyle:

5. HAFTA

13 Eylül Cumartesi

  • Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Saat 17.00)
  • Samsunspor - Antalyaspor (Saat 17.00)
  • Konyaspor - Corendon Alanyaspor (Saat 20.00)
  • Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Saat 20.00)

14 Eylül Pazar

  • Eyüpspor - Galatasaray (Saat 17.00)
  • Kayserispor - Göztepe (Saat 17.00)
  • Gaziantep FK - Kocaelispor (Saat 20.00)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor (Saat 20.00)

15 Eylül Pazartesi

  • Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (Saat 20.00)

6. HAFTA

19 Eylül Cuma

  • Göztepe - Beşiktaş (Saat 20.00)

20 Eylül Cumartesi

  • Gençlerbirliği - Eyüpspor (Saat 17.00)
  • Antalyaspor - Kayserispor (Saat 20.00)
  • Trabzonspor - Gaziantep FK (Saat 20.00)

21 Eylül Pazar

  • Kocaelispor - Çaykur Rizespor (Saat 17.00)
  • Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor (Saat 17.00)
  • Samsunspor - Fatih Karagümrük (Saat 20.00)
  • Kasımpaşa - Fenerbahçe (Saat 20.00)

22 Eylül Pazartesi

  • Galatasaray - Konyaspor (Saat 20.00)

