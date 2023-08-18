Süper Lig'de 2. haftanın heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Futbol da heyecan kaldığı yerden devam ediyor Süper Lig'in 2. haftasında maçlar Yeniçağ'da. İşte maçların programı...

Süper Lig'de 2. haftanın heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN
Süper Lig’in 2. haftasındaki ilk maç bu akşam Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma biter bitmez usta kalem Recep Çınar’ın yazısı Yeniçağ'da okurlarıyla buluşacak.

YARIN
Sezona puan kaybıyla giriş yapan son şampiyon Galatasaray, ikinci maçında saat 21.45'te kendi evinde sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı Türk basının usta kalemleri Sedat Kaya ve Turgay Beşyıldız yazacak.

PAZAR
Pazar günü saat 19.15'te İstanbul temsilcileri Başakşehir ile Fatih Karagümrük mücadelesi de 90 dakika biter bitmez Yeniçağ'da olacak. Mirza Şeker, maçı ayrıntıları ile kaleme alacak.

Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçı Gürel Yurttaş yazacak, Yeniçağ okurları yine ilk öğrenen olacak.

PAZARTESİ
Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, saat 19.15'te Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor’un konuğu olacak Bu karşılaşma Fatih Saboviç'in doyumsuz kalemiyle Yeniçağ'da olacak.

Pazartesi günü saat 21.00’de Başkent temsilcisi Ankaragücü kendi evinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelenin ayrıntıları 90 dakika biter bitmez Abdullah Şaşkın’ın kaleminden Yeniçağ’da olacak.

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