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Süper Lig'de kritik maçlara kritik atamalar

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:33
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Süper Lig'de 20. hafta maçlarınının hakemleri

Süper Lig'de kritik maçlara kritik atamalar
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 20. haftanın hakemlerini açıkladı.

Maç programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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