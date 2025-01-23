Süper Lig’de 21. hafta yarın başlıyor

Kaynak: AA
Süper Lig’de 21. hafta yarın başlıyor

Süper Lig’de 21. Hafta heyecanı yarın oynanacak Samsunspor-Gaziantep FK maçı ile başlayacak. Trabonspor bu haftayı BAY geçecek.

Haftanın ilk maçında Reeder Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

25 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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