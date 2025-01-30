Süper Lig’de 22. hafta programı belli oldu

Süper Lig’de 22. Hafta maçları Cuma günü başlıyor. Haftanın açılış gününde Konyaspor Bodrum FK’yı, Eyüpspor ise Sivasspor’u ağırlayacak.
Öte yandan geçen haftayı bay geçen Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak. Fenerbahçe Pazar günü Çaykur Rizespor’a karşı 3 puan mücadelesi vereceği haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray Gaziantep FK’ya karşı deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise bu haftayı bay geçen takım olacak.
Süper Lig’de 22. haftanın programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)