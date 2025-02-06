Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev alan hakemler açıklandı.

İşte karşılaşmalar ve atanan hakemler:

Samsunspor - Hatayspor: Alper Akarsu

Kayserispor - Konyaspor: Çağdaş Altay

Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Kasımpaşaspor - Rizespor: Ozan Ergün

Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

Galatasaray -Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

Antalyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

Trabzonspor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

Bodrumspor - Göztepe: Yasin Kol

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