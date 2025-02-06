Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev alan hakemler açıklandı.
İşte karşılaşmalar ve atanan hakemler:
Samsunspor - Hatayspor: Alper Akarsu
Kayserispor - Konyaspor: Çağdaş Altay
Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Kasımpaşaspor - Rizespor: Ozan Ergün
Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
Galatasaray -Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
Antalyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
Bodrumspor - Göztepe: Yasin Kol
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu. pic.twitter.com/NL5pFqOazK— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) February 6, 2025