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Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıkladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:30
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Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri: Kritik atamalar
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk


16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın

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