Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 25’inci haftası yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın açılış mücadelesi olan Eyüpspor-Beşiktaş maçını Muhammed Ali Metoğlu yönetecek. Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise Slavko Vincic düdük çalacak.
Süper Lig’de 25’inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
21 ŞUBAT CUMA:
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan
22 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 ŞUBAT PAZARTESİ:
Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic