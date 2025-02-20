Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 25’inci haftası yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın açılış mücadelesi olan Eyüpspor-Beşiktaş maçını Muhammed Ali Metoğlu yönetecek. Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise Slavko Vincic düdük çalacak.

Süper Lig’de 25’inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA:

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan

22 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 ŞUBAT PAZARTESİ:

Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic