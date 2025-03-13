Süper Lig’de 28. hafta yarın başlıyor

Kaynak: AA
Süper Lig’de 28. hafta yarın başlıyor

Süper Lig’de 28. hafta maçları yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Antalyaspor’u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında perde yarın yapılacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

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