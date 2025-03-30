Süper Lig'de 29. hafta Eyüpspor - RAMS Başakşehir maçıyla kapanacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK YARIDAKİ MAÇ 1-1 SONA ERDİ

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor. Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi, 6 beraberlik yaşayan RAMS Başakşehir ise 36 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

EYÜPSPOR VE BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

ikas Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor, yarınki maçta forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takımda sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Taras Stepanenko, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'de ise kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Onur Ergün, karşılaşmada görev yapamayacak.