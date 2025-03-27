Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor

Kaynak: İHA
Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor

Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor. Haftanın merakla beklenen maçında Cumartesi akşamı Beşiktaş kendi evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan milli aranın ardından, yarın, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında yarın saat 16.00'da

Kayserispor - Hatayspor ve Antalyaspor - Alanyaspor mücadeleleri oynanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, derbi maçta cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Eyüpspor - Başakşehir müsabakasıyla tamamlanacak. Çaykur Rizespor ise 29. haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep FK
20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.30 Eyüpspor - Başakşehir

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