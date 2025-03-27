Süper Lig’de 29. hafta yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan milli aranın ardından, yarın, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında yarın saat 16.00'da

Kayserispor - Hatayspor ve Antalyaspor - Alanyaspor mücadeleleri oynanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, derbi maçta cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Eyüpspor - Başakşehir müsabakasıyla tamamlanacak. Çaykur Rizespor ise 29. haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:



28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe



29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray



31 Mart Pazartesi

20.30 Eyüpspor - Başakşehir