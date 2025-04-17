Süper Lig'de 32. hafta perdesi yarın açılıyor

Kaynak: İHA
Süper Lig'de 32. hafta perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.

TRENDYOL 32. HAFTA PROGRAMI

Yarın
20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK

19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

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