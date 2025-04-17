Süper Lig'de 32. hafta perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.

TRENDYOL 32. HAFTA PROGRAMI

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor

20.00 Galatasaray - Bodrum FK



19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş



20 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor



21 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor