Süper Lig'de 32. hafta perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.
TRENDYOL 32. HAFTA PROGRAMI
Yarın
20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK
19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor