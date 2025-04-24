Süper Lig’de 33. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Kaynak: İHA
Süper Lig’de 33. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor. Büyük heyecan Beşiktaş'ın Hatayspor'u konuk edeceği maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın
20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Bodrum FK - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray

28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir

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