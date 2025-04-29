Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'nin penaltısı mercek altında

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor lehine verilen penaltılar, Sivasspor'un iptal edilen golü ve Bodrum FK maçındaki tartışmalı anlar mercek altında.

TFF, TARTIŞMALI POZİSYONLARI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şeffaflık ilkesi doğrultusunda Trendyol Süper Lig’de 33. haftada oynanan maçlardaki kritik anlara ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. TFF'nin resmi Youtube hesabından sesli ve görüntülü olarak yayınlanan kayıtlarda 5 önemli karşılaşmadaki hakem ve VAR diyalogları yer aldı.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR: ELLE OYNAMA VE PENALTI

Maçın 49. dakikasında Beşiktaş atağında yaşanan pozisyon sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye ‘elle oynama nedeniyle sahada inceleme’ tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Kayatepe, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi'nin elle oynadığını belirterek, "Gördüm eli net şekilde açık. Benim için temiz. Son kararım penaltı, kart yok" diyerek penaltı noktasını gösterdi.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR: OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEN GOL

Sivasspor'un 44. dakikada Garry Rodrigues ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. İnceleme sonucunda, sol kanattan yapılan ortada Rodrigues’in ofsaytta olduğu ve rakibe doğrudan etki ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

BODRUM FK - SAMSUNSPOR: İKİ KRİTİK PENALTI KARARI

7. Dakika: VAR, hakem Yasin Kol'a "Sahada inceleme tavsiye ediyorum. Defans oyuncusunun çok büyük elle oynamasını görmen için" uyarısında bulundu. Monitöre giden Kol, kalecinin müdahalesi sonrası Samsunsporlu Seferi’nin topa elle temas ettiği gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı kararı verdi.

90+7. Dakika: Maçın son anlarında hakem Yasin Kol, bu kez Bodrum FK lehine elle oynama gerekçesiyle penaltı verdi. Ancak VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine pozisyonu tekrar izleyen Kol, ilk kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE: YÜZE TEMAS VE PENALTI

Maçın 64. dakikasında Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin ceza sahasında yerde kalmasıyla başlayan pozisyonda, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR tavsiyesiyle monitöre gitti. VAR hakeminin, "Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin" yorumu üzerine Tonusluoğlu, "Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim" diyerek Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR: VİSCA'NIN ELİ VE PENALTI

Mücadelenin 42. dakikasında Alanyaspor atağında hakem Ali Şansalan, VAR'dan ‘sahada inceleme önerisi’ aldı. Monitörde pozisyonu izleyen Şansalan, sol kanattan gelen orta sonrası Trabzonsporlu Edin Visca’nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini tespit etti. VAR'ın "Kol vücudun dışına uzandı" yorumuyla birlikte Şansalan, Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.

Yayınlanan bu kayıtlar, Süper Lig'deki kritik anlarda VAR sisteminin işleyişi ve hakem kararlarının arka planına ışık tutuyor.