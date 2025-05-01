Süper Lig’de 34. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Kaynak: AA
Süper Lig’de 34. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Süper Lig’de 34. hafta yarın başlıyor. Bu hafta Galatasaray Sivasspor’u konuk ederken, Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş’a karşı galibiyet mücadelesi verecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde

34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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