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Süper Lig'e seçim ayarı. Fenerbahçe Trabzonspor maçının günü belli oldu

TFF Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı değiştirildi. 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 34. hafta maçları hafta arasına alındı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 06:24
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Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı

Süper Lig'e seçim ayarı. Fenerbahçe Trabzonspor maçının günü belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programını açıkladı.

Buna göre 14 Mayıs'taki seçimler nedeniyle 34. hafta maçları hafta arasına alındı.

Program şöyle:

34. HAFTA
16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

35. HAFTA
20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

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