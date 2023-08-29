Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka