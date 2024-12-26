Süper Lig’de 5 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 5 haftanın programı şöyle:
18. HAFTA
3 Ocak Cuma:
20.00 Alanyaspor - Konyaspor (Gain Park)
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)
20.00 Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Bodrum FK - Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor (Ülker)
19. HAFTA
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Kayserispor - Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş - Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Sivasspor - Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor - Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe - Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
20. HAFTA
17 Ocak Cuma:
20.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş - Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe - Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Eyüpspor - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - Sivasspor (Papara Park)
21. HAFTA
24 Ocak Cuma:
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Sivasspor - Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Alanyaspor - Başakşehir (Gain Park)
19.00 Galatasaray - Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Bodrum FK - Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
16.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa - Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
22. HAFTA
31 Ocak Cuma:
20.00 Konyaspor - Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Eyüpspor - Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor - Antalyaspor (Mersin)
16.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Başakşehir - Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe - Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep)