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Geri dönüşlerin maçında kazanan yok

Süper Lig'in 13.haftasında Hatayspor, Başakşehir'i konuk etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:58
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Süper Lig'de 6 gollü maçta kazanan yok

Geri dönüşlerin maçında kazanan yok
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir 3-3 berabere kaldı.

5. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.

12. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in kaleciye geri pasında araya girerek topu kapan Bertuğ Özgür Yıldırım, soldan kaleci Volkan Babacan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0.

19. dakikada Okaka'nın verkaçında Mounir Chouıar ceza sahası içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Mounir'in vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir beraberliği 60'da Bertrand Traore ile buldu. Başakşehir'i öne geçiren gol ise 65'te Daniel Aleksic ile geldi. 
Hatayspor maça yeniden dengeyi getirdi. 75'de A. El Kaabi skoru dengeleyen golü kaydetti: 2-2

Hatayspor yeniden öne geçti. Dakika 81'de Ze Luis takımını yeniden öne geçirdi: 3-2

Başakşehir pes etmedi. 90+1'de Serdar Gürler sahneye çıktı ve Başakşehir'e beraberliği getirdi: 3-3

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