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Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:32
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Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'da
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TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.
 

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