Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı: Şampiyonluk oranlarında son durum

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlanırken, şampiyonluk oranları da güncellendi.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları dün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçıyla tamamlandı. Siyah beyazlı ekip sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0; Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 ve Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

7. hafta maçlarının ardından takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray favori olması sürdürürken, Süper Lig ekiplerinin oranları şu şekilde listelendi:

  1. Galatasaray: 1.31
  2. Fenerbahçe: 2.90
  3. Beşiktaş: 15.00
  4. Trabzonspor: 15.00
  5. Göztepe: 45.00
  6. Gaziantep FK: 200.00
  7. Konyaspor: 200.00
  8. Samsunspor: 200.00
  9. Alanyaspor: 300.00
  10. Kasımpaşa: 300.00
  11. Antalyaspor: 400.00
  12. Başakşehir: 400.00
  13. Eyüpspor: 400.00
  14. Fatih Karagümrük: 1000.00
  15. Gençlerbirliği: 1000.00
  16. Kayserispor: 1000.00
  17. Kocaelispor: 1000.00
  18. Çaykur Rizespor: 1000.00

