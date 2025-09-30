Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı: Şampiyonluk oranlarında son durum

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları dün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçıyla tamamlandı. Siyah beyazlı ekip sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0; Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 ve Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

7. hafta maçlarının ardından takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray favori olması sürdürürken, Süper Lig ekiplerinin oranları şu şekilde listelendi: