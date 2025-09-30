Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı: Şampiyonluk oranlarında son durum

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları dün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçıyla tamamlandı. Siyah beyazlı ekip sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0; Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 ve Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
7. hafta maçlarının ardından takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. Galatasaray favori olması sürdürürken, Süper Lig ekiplerinin oranları şu şekilde listelendi:
- Galatasaray: 1.31
- Fenerbahçe: 2.90
- Beşiktaş: 15.00
- Trabzonspor: 15.00
- Göztepe: 45.00
- Gaziantep FK: 200.00
- Konyaspor: 200.00
- Samsunspor: 200.00
- Alanyaspor: 300.00
- Kasımpaşa: 300.00
- Antalyaspor: 400.00
- Başakşehir: 400.00
- Eyüpspor: 400.00
- Fatih Karagümrük: 1000.00
- Gençlerbirliği: 1000.00
- Kayserispor: 1000.00
- Kocaelispor: 1000.00
- Çaykur Rizespor: 1000.00