Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemler duuruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu

CUMA

Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

CUMARTESİ

Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

PAZAR

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler

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