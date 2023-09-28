Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Fatma Demirkaya
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu
CUMA
Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
CUMARTESİ
Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
PAZAR
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler