Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen takımlar da açıklandı.
7 KULÜP ÇEŞİTLİ NEDENLERLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
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