Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte güncel puan durumu

Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:
Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0
ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0
Antalyaspor-Galatasaray: 0-3
Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1
PUAN DURUMU
10. hafta
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)