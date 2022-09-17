﻿Üç kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Adana Demir

Antalyaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk takım Adana Demirspor 3-0 kazandı.
Mücadelenin gollerini 1. dakikada Younes Belhanda, 75'te Fredrik Gulbrandsen ve 84'de Assombalonga'dan geldi.
Karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Antalya'da 8.dakikada Soner Aydoğdu ve Antalyaspor'un yeni transferi Shoya Nakajima gördü. Oyuna 59.dakikada dahil olan yeni transfer, oyuna girdikten yaklaşık 2 dakika sonra oyun dışında kaldı.
Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adana Demirspor 16 puanla 1.sıraya yükselirken, Antalyaspor ise 6 puanla 13.sıraya geriledi.
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