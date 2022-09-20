Adana Demirspor - Galatasaray maçı kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ligin 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray’ı evinde konuk edecek.
Dün akşam 19.40’da 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.
Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak.
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