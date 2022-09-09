﻿Alanyaspor son dakikalarda gelen golle güldü

Süper Lig'in haftanın açılış maçında Alanyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 65'te Ahmed Hassan ve 87'de Efkan Bekiroğlu atarken, konuk Ankaragücü'nün golünü 69.dakikada Yasin Güreler kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor 8 puanla 9. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise 1 puanla ligin son sırasında kaldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.