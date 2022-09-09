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Alanyaspor son dakikalarda gelen golle güldü

Süper Lig'in 6. haftasının ilk maçında Alanyaspor ile Ankaragücü karşılaştı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 22:04
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Süper Lig'de Alanyaspor Ankaragücü'nü yendi

Alanyaspor son dakikalarda gelen golle güldü
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Süper Lig'in haftanın açılış maçında Alanyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 65'te Ahmed Hassan ve 87'de Efkan Bekiroğlu atarken, konuk Ankaragücü'nün golünü 69.dakikada Yasin Güreler kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor 8 puanla 9. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise 1 puanla ligin son sırasında kaldı.

 

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